Капремонт медпункта проводится в детском лагере «Юный железнодорожник» в Псковской области

17:30, 17 мая 2018, ПАИ

Капитальный ремонт медицинского пункта проводит Октябрьская железная дорога (ОЖД) в детском лагере «Юный железнодорожник» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОЖД.

В пресс-службе уточнили, что летом на Октябрьской железной дороге отдых детей будет организован в трех оздоровительных лагерях, расположенных в границах магистрали. В их число, наряду с тверским лагерем «Тверца» и лагерем «Маяк» в Ленинградской области, входит и «Юный железнодорожник».

Работы по приведению детских оздоровительных лагерей в надлежащее санитарно-техническое состояние и укреплению материально-технической базы завершатся к 25 мая. Первая смена стартует 10 июня. На подготовку лагерей в этом году направлены более 5 млн рублей.

К началу сезона во все три лагеря поставят и введут в эксплуатацию новое технологическое оборудование. В рамках подготовки инфраструктуры также выполняется ревизия электрохозяйства, проводится проверка систем теплоснабжения. Уже расконсервированы артезианские скважины, подключено водоснабжение.

Для безопасного отдыха детей организована круглосуточная охрана лагерей, проводится комплекс противопожарных и акарицидных мероприятий, качество воды контролируется органами санитарно-эпидемиологического надзора.