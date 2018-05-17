Пётр Мамонов представит в Пскове новый спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина»

17:32, 17 мая 2018, ПАИ

Один из лидеров советского андеграунда Петр Мамонов представит в Пскове свой концерт-спектакль «Как я читал Святого Исаака Сирина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Я, Петр Мамонов, сидел в своем XXI веке. Взял книгу «Святой Исаак Сирин, Слова Подвижнические», VII век. Понял — это все про меня, про нас, о наших отношениях с Богом. Взял, сделал шоу-спектакль, где хочу вам рассказать, как Исаак Сирин изменил всю мою жизнь», - пояснил артист.

Премьера спектакля состоялась в конце 2017 года. Во время постановки на деревянных платформах под разноцветными софитами и современную музыку Пётр Мамонов читает молитвенные тексты Святого Исаака Сирина. Его труды он называет своей настольной литературой. Знакомство с философией святого началось с книги «Духовный мир Исаака Сирина», которую составил митрополит Иларион. Вместе с ним Мамонов записал аудиоверсию. Позже - труд Сирина «Слова подвижнические», а последний год Мамонов работал над спектаклем, в котором проповеди VII века вписаны в современный контекст.

«Электронная и рок-музыка, элементы гротеска и перформанса в этой постановке - не цель и не эпатаж, а вспомогательные средства, чтобы донести до современников законы Божьи», - отметили в дирекции.

Спектакль состоится 24 мая в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы.

Билеты на сайте и в кассе театра.

Для зрителей старше 12 лет.