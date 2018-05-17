Активисты ОНФ провели мониторинг доступности медпомощи в малых населенных пунктах Псковской области

19:03, 17 мая 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в процессе формирования «Народной карты доступности медпомощи» оценили доступность оказания медицинской помощи на селе, проверили организацию работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В двух районах Псковской области общественники проверили шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В Псковском районе общественники посетили ФАПы, расположенные в деревнях Череха и Тямша. Отопление и водоснабжение в них центральное. ФАП в деревне Череха расположен в многоквартирном жилом доме на первом этаже и переоборудован из двухкомнатной квартиры, вход в него - с лестничной площадки. Оснащение данного ФАПа удовлетворительное. Медработники рассказали, что некоторые приборы ими приобретены за свой счет, в частности, фонендоскоп и тонометр, при этом проблем с расходными материалами нет, заявки на их поставку исполняются оперативно. Опрошенные местные жители отметили доброжелательное отношение к пациентам.

В деревне Тямша ФАП располагается в центре населенного пункта, в офисном здании, и имеет отдельный вход. Санузел расположен в здании. Помещения проверенных ФАПов находятся в удовлетворительном состоянии.

В Островском районе общественники побывали в ФАПах в деревнях Влазово, Шики, Погорелка, Марково. В деревнях Влазово и Шики установлены модульные ФАПы, они находятся в хорошем техническом состоянии. Санузлы расположены внутри, они чистые. Отопление пунктов электрическое, горячая вода подается из бойлера. Данные ФАПы обслуживают жителей деревень, расположенных в радиусе 10-20 км. Медики рассказали, что численность населения на участках составляет от 160 до 260 человек, и всех пациентов они знают поименно. С расходными материалами проблем нет.

В деревнях Марково и Погорелка ФАПы расположены в зданиях с печным отоплением. Оба здания требуют ремонта. Оснащение пунктов удовлетворительное. Из разговора с местными жителями выяснилось, что средний возраст медработников в ФАПах превышает 60 лет.

Данные ФАПы обслуживают население окрестных деревень, где проживают в основном пожилые люди. Деревни малочисленные, в некоторых - до 5-6 жителей. Несмотря на обветшалость зданий, качество работы медучреждений и персонала местные жители оценивают на отлично. Обслуживание налажено так, что либо граждане приходят сами, либо медики выезжают по вызову, используя попутный транспорт. В экстренных ситуациях вызывают Скорую помощь, время ее прибытия укладывается в норматив.

Общественники обратили внимание на отсутствие компьютеров во всех осмотренных ФАПах. «Первичная медицинская помощь очень важна. Для того, чтобы понимать, как организована она в малых населенных пунктах, как работают медучреждения и насколько люди довольны ее качеством, мы проводим мониторинги, на основании которых разрабатывается «Народная карта доступности медпомощи». Проект призван помочь развитию ФАПов на селе», – отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Артур Евтеев.

Напомним, глава государства, лидер Народного фронта Владимир Путин поставил задачу до 2020 года в селах с населением до 2 тыс. человек восстановить и создать новые ФАПы и врачебные амбулатории. Также Путин попросил Общероссийский народный фронт находиться в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах.