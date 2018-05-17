Акция «Вторая жизнь вещам» стартует в Псковской области

15:30, 17 мая 2018, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 6-й раз запускает благотворительную акцию «Вторая жизнь вещам». В ходе акции жители Пскова смогут помочь семьям с детьми, нуждающимся в поддержке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения.

«Ежедневно в Детский фонд обращаются за помощью семьи, оказавшиеся в критических обстоятельствах (пожар, смерть родственников, крайняя нищета). Хотя псковичи постоянно приносят вещи, этого не хватает – из-за большого количества подопечных склад фонда часто оказывается полупустым», - рассказали в учреждении.

В связи с этим псковичи могут приность в фонд детскую и подростковую одежду и обувь, волонтёры сформируют из этих вещей грузы помощи для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этот раз акция «Вторая жизнь вещам» также направлена на сбор игрушек, товаров для творчества и канцелярских принадлежностей. «Такие вещи нужны всегда: например, 31 мая в Псков приедут ребят из школ-интернатов, и для них волонтеры будут формировать подарки», - пояснили в Детском фонде.

Детский фонд приглашает всех псковичей принять участие и организовать сбор вещей, игрушек и канцелярии на предприятиях, в фирмах и учреждениях. У каждого есть возможность поддержать акцию информационно, рассказав о ней руководителю, коллегам и друзьям.

Для участия в акции «Вторая жизнь вещам» необходимо предложить коллективу присоединиться к инициативе, выбрать ответственного и оповестить сотрудников и коллег о сборе вещей, собрать вещевую и другую помощь и доставить её в Детский фонд по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинет 15. Время работы - по будням с 9:00 до 17:00 без обеда.

Постоянным партнером акции выступает химчистка «Весна», поэтому привозить вещи можно в пункты приема в ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), гипермаркете «Тележка» (Труда, 54), ТЦ «Сфера» (Рокоссовского, 16) и гипермаркете «Лента» (Рижский проспект, 96б).

Напомним, что предыдущая акция «Вторая жизнь вещам» закончилась в марте. В ней приняли участие Нотариальная палата Псковской области; гостиница «Транзит», региональное отделение Всероссийского общества слепых, батутный центр «Air Plaza», ОАО «Институт «Псковгражданпроект». Также к акции присоединились дошкольные и школьные образовательные учреждения, неравнодушные жители города.

Благотворительная акция продлится до 29 июня. После Детский фонд выделит наиболее активных участников, внесших самый большой вклад в дело помощи детям, и вручит им благодарственные письма.

Более подробную информацию можно прочитать в группе «Детского фонда» «Вконтакте» или уточнить по телефону: 73-58-80.

Акция проходит в рамках проекта «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.