Выставка «Псковские ерши - 3» откроется 24 мая

17:58, 17 мая 2018, ПАИ

Выставка «Псковские ерши - 3» откроется 24 мая в 18:30 на территории центра «Радуга» (Ольгинская набережная, дом 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Тема выставки-фестиваля-гулянья остаётся неизменной: рыба, рыбалка, самые интересные и неожиданные уловы в вашей биографии, и, наконец, сами псковичи, недоверчивые, неуступчивые, ершистые. Помните пословицу «Как щука ни востра, а не возьмёт ерша с хвоста»? Так это о них, о псковичах, не имевших обычая сдаваться на милость врагу...» - говорится в анонсе.

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Гостей выставки ждёт уха из ерша с мастер-классом от эксперта по псковской рыбе Алексея Малова (НКО «Рыбный день») и вяленые ерши из Псковско-Чудского озера.

Организаторы: Центр детства и юношества «Радуга», Художественная галерея-клуб «Псковский Монмартр», оргкомитет фестиваля «Рыбацкая симфония».

Телефон для справок: 8-953-24-94-559.