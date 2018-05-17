0
18:34
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
18:29
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
15:51
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
14:47
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
12:34
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
11:31
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
11:23
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Еще новости
Общество

Выставка «Псковские ерши - 3» откроется 24 мая

Выставка «Псковские ерши - 3» откроется 24 мая в 18:30 на территории центра «Радуга» (Ольгинская набережная, дом 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

«Тема выставки-фестиваля-гулянья остаётся неизменной: рыба, рыбалка, самые интересные и неожиданные уловы в вашей биографии, и, наконец, сами псковичи, недоверчивые, неуступчивые, ершистые. Помните пословицу «Как щука ни востра, а не возьмёт ерша с хвоста»? Так это о них, о псковичах, не имевших обычая сдаваться на милость врагу...» - говорится в анонсе.

Гостей выставки ждёт уха из ерша с мастер-классом от эксперта по псковской рыбе Алексея Малова (НКО «Рыбный день») и вяленые ерши из Псковско-Чудского озера.

Организаторы: Центр детства и юношества «Радуга», Художественная галерея-клуб «Псковский Монмартр», оргкомитет фестиваля «Рыбацкая симфония».

Телефон для справок: 8-953-24-94-559.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
17 мая 2018
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
17 мая 2018
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
17 мая 2018
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
17 мая 2018
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
17 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
17 мая 2018
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
17 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
17 мая 2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018

Идет загрузка...