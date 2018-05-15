0
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
Еще новости
Происшествия

Пскович на неделю решил уйти с военной службы и получил год условно

Рядовой из войсковой части 29760 признан виновным в самовольном оставлении службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

Молодой человек, желая временно уклониться от прохождения военной службы, 30 октября 2017 года без уважительных причин не прибыл в часть в установленное время. Незаконно находясь вне части, рядовой проживал в деревне Верхолино Псковского района и в Санкт-Петербурге и проводил время по своему усмотрению. В органы власти и военного управления молодой человек не обращался. 6 декабря он добровольно прибыл в военный следственный отдел по Псковскому гарнизону, где заявил о себе.

Псковский гарнизонный военный суд признал псковича виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в один год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)

Идет загрузка...