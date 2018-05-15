Пскович на неделю решил уйти с военной службы и получил год условно

18:31, 17 мая 2018, ПАИ

Рядовой из войсковой части 29760 признан виновным в самовольном оставлении службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

Молодой человек, желая временно уклониться от прохождения военной службы, 30 октября 2017 года без уважительных причин не прибыл в часть в установленное время. Незаконно находясь вне части, рядовой проживал в деревне Верхолино Псковского района и в Санкт-Петербурге и проводил время по своему усмотрению. В органы власти и военного управления молодой человек не обращался. 6 декабря он добровольно прибыл в военный следственный отдел по Псковскому гарнизону, где заявил о себе.

Псковский гарнизонный военный суд признал псковича виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в один год.