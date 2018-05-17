Скончался псковский поэт Владимир Савинов

15:49, 17 мая 2018, ПАИ

16 мая на 67-м году жизни скончался псковский поэт Владимир Савинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

«Ушёл из жизни талантливый поэт, публицист, детский писатель, исследователь творчества Станислава Золотцева и Игоря Григорьева, человек неугасаемой жизненной энергии, постоянный участник мероприятий псковского литературного сообщества, участник и летописец фестивалей «Словенское поле» — поэт, которого узнавали и любили», - говорится в некрологе.

Отмечается, что Владимир Савинов не был членом Союза писателей России, но всегда принимал участие во всех начинаниях, мероприятиях, праздниках. Недавно было подано заявление, на общем собрании псковских писателей в сентябре планировалось принятие решения о приёме Владимира Савинова в Союз писателей России. «Увы, жизнь распорядилась иначе…» - добавили в региональном отделении.

Псковское региональное отделение Союза писателей России выражает соболезнования родным и близким поэта.

Прощание с Владимиром Савиновым состоится 18 мая в 10:45 в морге Псковской городской больницы.

Владимир Савинов родился 1 апреля 1952 года в Ленинграде в семье офицера и учительницы. Детство и юность прошли военных городках Ленинградской, Псковской, Мурманской областей, Эстонии и Карелии. Окончил среднюю школу в городе Кинешма Ивановской области, затем Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). С 1975 года постоянно проживал в городе Пскове. Работал инженером на Псковском заводе радиодеталей, с 1978 года – в Специальном конструкторском бюро вычислительной техники.

С 2002 года стихи Владимира Савинова публиковались в различных изданиях и коллективных сборниках объединения псковских писателей. С 2006 он издал свои книги «Наши параллели» (2006); «На Псковщине черёмуха вскипела» (2007); пять сборников стихов под общим названием «И словом добрым о друзьях» (2012-2014); иллюстрированную книгу детских стихотворений «Книжка из музыкалки» (2010); стихотворения для детей и их родителей в двух книгах «С днём рождения!» (2012) и «Выбирай в подарок книжку!» (2015); книгу сказок в стихах с детскими рисунками-раскрасками «Всем на удивление сказочное чтение» (2016 ); второе дополненное издание книги «С днём рождения!» (2017).

Владимир Савинов известен и за пределами Пскова — он активно сотрудничал с московскими журналами «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (КНИ) и «Читаем, учимся, играем» (ЧУИ).

С 2015 года в разделе «Нотное приложение» журнала КНИ регулярно публиковались песни для детей (стихи В. Савинова, музыка В. Ланикиной, дочери поэта).

Владимир Савинов - лауреат премии администрации Псковской области по литературе (2010 год); победитель международных поэтических конкурсов памяти И. Н. Григорьева (2014, 2015).