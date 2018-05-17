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Общество

Волонтёром-экскурсоводом года в Пскове стала Татьяна Горохова

В Пскове подведены итоги конкурса экскурсоводов-волонтёров, который уже третий год подряд проводит Управление культуры администрации города в рамках просветительского проекта «Довмонтов город». После оценки членами жюри волонтёрского вклада победителей и призеров второго профессионального этапа был назван «Волонтёр-экскурсовод года - 2018», им стала экскурсовод Татьяна Горохова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В номинации «Успешный волонтёрский старт» отмечен начинающий экскурсовод Николай Бухаров. Грамотой за самый длинный активный волонтёрский стаж в течение пяти лет отмечен Валерий Пилявец.

Награждение состоялось в Государственном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где прошёл круглый стол «Роль волонтёрской деятельности в популяризации исторического и культурного наследия». Место проведения мероприятия, организованного по инициативе Управления культуры администрации Пскова, было выбрано не случайно: именно на территории пушкиногорского музея-заповедника в свое время были заложены традиции псковского доброхотства.

В ходе круглого стола псковские волонтёры узнали о деятельности коллег из Пушкинских Гор и поделились своим опытом, а также обсудили возможные формы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, между Управлением культуры администрации Пскова и Пушкинским музеем-заповедником был заключён договор о сотрудничестве, положено начало формированию плана совместной волонтёрской деятельности, как в рамках Года волонтёра, так и на перспективу.

Для псковских волонтёров были проведены экскурсии в музейном комплексе Бугрово и усадебных парках Михайловского и Петровского.

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