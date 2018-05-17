Должников выселят из двух муниципальных квартир в Пскове

17:06, 17 мая 2018, ПАИ

Псковский городской суд вынес решения о выселении граждан, проживающих в муниципальных квартирах по договору социального найма. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, основанием послужило обращение с исками в судебную инстанцию Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова, которое было подготовлено вследствие того, что наниматели на протяжении длительного времени не платили за квартиру и коммунальные услуги.

За подобное нарушение двум семьям грозит выселение из муниципального жилья с предоставлением другого жилого помещения меньшей площади - комнаты в общежитии. Один из неплательщиков только за наем жилого помещения задолжал почти 13 тысяч рублей. Данная сумма накапливалась в течение трёх лет. Кроме того, в отделе судебных приставов № 1 Управления ФССП России по Псковской области в отношении данного должника возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги. У второго нанимателя аналогичное положение. Направляемые неоднократно письменные обращения с просьбой оплатить задолженность остались без внимания.

Напомним, что на основании Жилищного кодекса РФ расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев.