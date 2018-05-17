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Общество

Курсант из Пскова стал вторым на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Спортсмен псковского филиала академии ФСИН России Аюб Аюбов стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою во Владимире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В поединках приняли участие более ста спортсменов из 23 регионов России. Курсант Аюб Аюбов вышел в финал соревнований и завоевал «серебро» в весовой категории до 90 килограммов.

Отметим, что псковский курсант имеет два спортивных разряда: кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и греко-римской борьбе. В 2017 году этот спортсмен принес в копилку образовательной организации семь наград различного достоинства. Аюб Аюбов – чемпион Псковской области и всероссийского турнира по грепплингу, чемпион Псковской области по панкратиону, чемпион Псковской области и призер всероссийского турнира по греко-римской борьбе, призер чемпионата Псковской области по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

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