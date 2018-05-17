Курсант из Пскова стал вторым на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

18:13, 17 мая 2018, ПАИ

Спортсмен псковского филиала академии ФСИН России Аюб Аюбов стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою во Владимире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В поединках приняли участие более ста спортсменов из 23 регионов России. Курсант Аюб Аюбов вышел в финал соревнований и завоевал «серебро» в весовой категории до 90 килограммов.

Отметим, что псковский курсант имеет два спортивных разряда: кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и греко-римской борьбе. В 2017 году этот спортсмен принес в копилку образовательной организации семь наград различного достоинства. Аюб Аюбов – чемпион Псковской области и всероссийского турнира по грепплингу, чемпион Псковской области по панкратиону, чемпион Псковской области и призер всероссийского турнира по греко-римской борьбе, призер чемпионата Псковской области по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА).