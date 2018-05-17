Качество и ассортимент посадочного материала проверил «Народный контроль» в Пскове

18:36, 17 мая 2018, ПАИ

Качество и ассортимент посадочного материала и семян проверили активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в Пскове. В ходе рейда 17 мая они побывали на рынке «Нива» и в садовом центре «Зеленый остров» в микрорайоне Корытово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

По итогам визита в торговые точки контролеры назвали достаточным выбор саженцев деревьев и кустарников, а также удобрений. «А с семенами есть проблема. Импортных мы не обнаружили, а от отечественных производителей необходимого предложения, к сожалению, пока нет», - заметил региональный координатор проекта, депутат областного Собрания Анатолий Тиханов. По его словам, псковичи жалуются на отсутствие гарантированно качественных семян, сообщая о том, что их всхожесть часто не отвечает ожиданиям покупателей.

Во время рейда на «Ниве» его участники увидели семена, на упаковке которых не указан производитель. Продавцы утверждают, что товар доставлен из Белоруссии, однако у мониторинговой группы остались сомнения в его происхождении, ведь соотнести с ним представленные сертификаты оказалось невозможно.

Находясь в центре «Зеленый остров», проверяющие обратили внимание на наличие псковского посадочного материала. К примеру, там можно приобрести саженцы винограда, рассаду томатов и цветы, которые предлагает компания из поселка Дедовичи, и различные виды грунта от фирмы из Псковского района. Кроме того, активисты «Единой России» отметили хороший выбор садового инвентаря. «Но я для себя не нашел хорошего шланга для полива», - добавил Анатолий Тиханов.

Результаты проверки будут направлены федеральному куратору партийного проекта «Народный контроль», депутату Государственной Думы Анне Кувычко.