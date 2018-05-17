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Общество

Свертки с телефонами пытался перебросить злоумышленник на территорию колонии в Идрице

16 мая в посёлке Идрица Себежского района злоумышленник пытался перебросить на территорию колонии №3 свертки с мобильными телефонами. Сотрудники учреждения предотвратили это преступление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Злоумышленника задержали при попытке переброса пяти свертков, в которых находились девять мобильных телефонов. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.

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