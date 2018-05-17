ПсковГУ и Фонд гарантий развития предпринимательства Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

19:36, 17 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 17 мая, на XXV универсальной выставке с международным участием «ПсковЭКСПО-2018» в бизнес-зоне на стадионе «Машиностроитель» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и автономной некоммерческой организацией «Фонд гарантии развития предпринимательства Псковской области». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, соглашение подписали ректор вуза Юрий Демьяненко и директора Фонда Анастасия Иванова.

Открыла мероприятие руководитель отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного Центра социологии и маркетинга и организатор выставки Марина Кожевникова: «Солидные партнёры договариваются именно здесь, пожимают друг другу руки. Из этого вырастают совершенно грандиозные проекты. Мы гордимся тем, что именно на XXV международной универсальной выставке состоится событие, которого не было никогда!».

Она отметила, что предметом соглашения между опорным вузом и Фондом состоит во взаимодействия сторон при осуществлении сотрудничества в сферах подготовки кадров, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

«Я предлагаю подписать это соглашение, обеспечить перспективу молодым выпускникам, грамотным молодым людям и девушкам. Я знаю, что вы верите в это соглашение, и оно обязательно принесет не только плоды, оно принесет новые имена в бизнесе Псковской области, и вы положили сегодня этому начало», - отметила Марина Кожевникова и добавила, что сегодняшняя выставка уже принесла как минимум одного трудоустроившегося студента.

Юрий Демьяненко поблагодарил Марину Кожевникову за слова, и обратился к Анастасии Ивановой, подчеркнув, что ПсковГУ очень заинтересован в таких связях.

Стороны подписали соглашение, скрепив его рукопожатием, после чего договорились встретиться через год, уже на XXVI международной универсальной выставке, чтобы подвести его итоги.