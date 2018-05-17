Более 100 ветеранов и детей войны навестили псковские активисты проекта «Старшее поколение»

19:04, 17 мая 2018, ПАИ

В ходе федеральной акции «Иду к ветерану» волонтёры посетили более 100 участников и инвалидов войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в разных районах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в гости к победителям этой весной приходили активисты партийного проекта «Старшее поколение», коллективы учреждений Пенсионного фонда региона, представители местных отделений Союза пенсионеров.

Пожилые люди вспоминали о военном времени – рассказывали об однополчанах, блокаде, пребывании в концлагерях, восстановлении городов и сел из руин. В ответ в адрес каждого из них прозвучали слова благодарности.

Также в рамках акции была собрана информация о ветеранах, нуждающихся в бытовой помощи. В самое ближайшее время волонтеры отправятся к ветеранам для решения их хозяйственных проблем.

«Мы не перестаем восхищаться великой силой духа наших дедов и прадедов, всех тех, на чью долю выпала война. Молодому поколению есть, у кого брать пример. Но с каждым годом людей военного поколения становится все меньше и задача молодых сделать так, чтобы ветераны не остались без нашей поддержки и заботы. Именно на это и нацелена акция «Иду к ветерану», - отметила региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения.