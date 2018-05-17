0
18:34
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
18:29
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
15:51
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
14:47
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
12:34
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
11:31
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
11:23
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Еще новости
Общество

Псковичка решила оформить онлайн-кредит и лишилась денег

Неизвестные мошенники путем обмана завладели деньгами псковички, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщина решила на выгодных условиях получить кредит, воспользовавшись при этом  возможностями Интернета. На одном из сайтов она нашла заинтересовавшее ее предложение и направила на указанный адрес заявку. После этого псковичке позвонили неизвестные и сообщили, что для получения кредита в 150 тыс. рублей ей следует сначала внести первый взнос, и она перевела перевела более 13 тысяч рублей.

После этого «кредиторы» на контакт с ней перестали выходить и потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
17 мая 2018
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
17 мая 2018
Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
17 мая 2018
Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
17 мая 2018
Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
17 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
17 мая 2018
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
17 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
17 мая 2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018

Идет загрузка...