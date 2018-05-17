Псковичка решила оформить онлайн-кредит и лишилась денег

17:19, 17 мая 2018, ПАИ

Неизвестные мошенники путем обмана завладели деньгами псковички, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщина решила на выгодных условиях получить кредит, воспользовавшись при этом возможностями Интернета. На одном из сайтов она нашла заинтересовавшее ее предложение и направила на указанный адрес заявку. После этого псковичке позвонили неизвестные и сообщили, что для получения кредита в 150 тыс. рублей ей следует сначала внести первый взнос, и она перевела перевела более 13 тысяч рублей.

После этого «кредиторы» на контакт с ней перестали выходить и потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.