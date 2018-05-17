На благотворительный аукцион приглашают псковичей 18 мая в рамках фестиваля «Другое искусство»

19:08, 17 мая 2018, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области совместно с Центром лечебной педагогики приглашает всех неравнодушных людей принять участие в благотворительном аукционе 18 мая в 19:00 на территории Центра лечебной педагогики (улица Яна Райниса, дом 56).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции, аукцион состоится в рамках III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство».

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове».

«Приобретя художественную работу на благотворительном аукционе, вы поможете обеспечить достойную жизнь людям с особенностями развития!» – отметили в пресс-службе.

После завершения аукциона, гостей фестиваля ждет джазовый концерт под открытым небом «Воздух-джаз», где выступят группы «Рур-рок - мы вместе» (Россия/Германия), «Beverly Daley» (Германия), «Профессор – Джаз» (Псков) и, конечно, легендарная петербургская музыкальная группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review».

Вход на мероприятия свободный. С лотами аукциона можно ознакомиться здесь >>>