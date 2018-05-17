Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове

18:34, 17 мая 2018, ПАИ

Эксперты федерального уровня прибудут на первый форум #Команды2018 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Общественные проекты будут оценивать депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко, руководитель московского кавказского клуба Шамиль Джафаров, телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, председатель координационного совета «Союза добровольцев России» Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Печугин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, четырёхкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов, начальник отдела протокола международного сотрудничества Федерального агентства по делам национальностей России Анна Полежаева, бизнес-тренер по вопросам личной эффективности, режиссёр персонального бренда Денис Исмаков.

Многие из них приедут в Псков на форум 18 мая. Эксперты и члены #Команды2018 обсудят работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Напомним, первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

После официального открытия форума состоится мотивационный тренинг Дениса Исмакова. В рамках форума также пройдет акция по посадке аллеи #Команда2018. Завершится встреча пленарным заседанием на тему «#Команда2018» — создаем регион больших возможностей».

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. Уже опубликованы проекты, которые будут презентовать участники форума. С ними можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект Михаила Ведерникова #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.