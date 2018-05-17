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Общество

Опубликована видеозапись смертельного ДТП в центре Пскова

На сайте УМВД России по Псковской области опубликовали видеозапись наезда автомобиля ВАЗ-2109 17 мая в 1:15 на световую опору у дома 20 по улице Советсткой в Пскове. Видео состоит из записей видеорегистратора полицейской машины ГИБДД и уличной камеры видеонаблюдения.

 

Напомним, в результате ДТП 20-летний водитель получил телесные повреждения и около 6:10 от полученных травм скончался в больнице. На своем профиле на сайте «Вконтакте» молодой человек опубликовал прощальное обращение к родным и близким.

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