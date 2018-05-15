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За убийство собутыльника из-за собаки арестовали жителя Усвят

Великолукский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Усвят, который убил своего знакомого, защищая собаку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону, 26 марта в медицинском учреждении не приходя в сознание скончался 31-летний местный житель, который 24 февраля был госпитализирован в бессознательном состоянии от здания кафе в Усвятах с черепно-мозговой травмой.

По версии следствия, к преступлению причастен 48-летний знакомый потерпевшего, который 23 февраля вместе с последним употреблял спиртные напитки в кафе в Усвятах. Выйдя на крыльцо заведения, мужчины поссорились. Заступившись за собаку, обвиняемый двумя ударами руки в голову сбил потерпевшего с ног, после чего ударил его ногой, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время следователи предъявили предполагаемому злоумышленнику обвинение и добились его изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается.

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