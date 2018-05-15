За дачу взятки сотруднику и наркопреступление осужденный исправительной колонии предстанет перед судом в Пскове

18:11, 17 мая 2018, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении осужденного ФКУ ИК-4 УФСИН России по региону, который обвиняется в даче взятки сотруднику (часть 3 статьи 291 УК РФ) и в совершении наркопреступления (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, в августе 2017 года заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, предложил сотруднику указанного учреждения за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей пронести на территорию колонии и передать ему героин. В дальнейшем, действуя в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудник сообщил осужденному номер банковской карты, на которую поступила оговоренная сумма денег, а также номер телефона, по которому ему было сообщено о месте хранения героина. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.