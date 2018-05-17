Рабочая группа под руководством Михаила Ведерникова обсудила документацию по выбору регоператора по обращению с ТКО

18:28, 17 мая 2018, ПАИ

Рабочая группа под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обсудила доработанную документацию по проведению конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания, прошедшего 17 мая, руководитель региона отметил, что сроки проведения конкурса по выбору регионального оператора по обращению с ТКО нарушены. «Проект проведения конкурса был представлен ранее, и к нему был ряд замечаний. Тогда мы приняли решение по доработке документации в интересах жителей, таким образом, чтобы она не нарушала принципов здоровой конкуренции», - напомнил Михаил Ведерников.

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что предложения по корректировке схемы обращения с ТКО учтены. По его словам, помощь в разработке конкурсной документации оказали, в том числе, члены Общероссийского народного фронта. «Проведена большая совместная работа. Сегодня мы предоставляем конкурсную документацию, в которой отказались от критерия обеспеченности и увеличили размер обеспечения заявки», - обратил внимание Андрей Агапов.

Члены рабочей группы отметили, что качество документации существенно возросло. Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов подчеркнул, что документация получилась сложная, но открытая, учитывающая интересы всех сторон.

«Замечания по перераспределению отходов в документах также учтены. К тому же схема живая, в нее можно вносить коррективы. Сейчас собирается информация от органов местного самоуправления, и при корректировке схемы уже после выбора оператора будут внесены дополнительные поправки», - сообщил Андрей Агапов. Он также добавил, что планируется получить средства из федерального бюджета на рекультивацию отслуживших свой срок свалок.

Дмитрий Барабанов отметил, что ему не ясно, как проводились расчеты по тарифам.

Михаил Ведерников сообщил, что расчет тарифа направлен на доработку, и «он тоже с ним не согласен». По его словам, в тарифе должны быть учтены проведение сортировки, транспортировки, переработки, раздельного сбора мусора, но при этом он должен быть приемлемым для населения.

Врио губернатора поручил 21 мая согласовать доработанную документацию и объявлять конкурс по выбору регионального оператора для северной зоны, а с конкурсом по южной зоне ориентироваться на 28 мая. «По тарифам все возможные варианты в рабочем порядке также надо согласовать», - заключил Михаил Ведерников.