Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках
На автодорожном путепроводе в Великих Луках продолжаются работы по устройству оснований проезжих частей и установки бортового камня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.
Строители занимаются также армированием плиты проезжей части правого направления основного путепровода. В настоящий момент произведено бетонирование восьми участков из одиннадцати.
На объекте завершены работы по бетонированию плиты проезжей части эстакады и выполняется устройство оклеечной гидроизоляции плиты проезжей части. Производится также отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен съезда.
Кроме того, продолжаются работы по устройству лестничных сходов, осуществляется отсыпка строения железнодорожного пути и производится укрепление насыпи возле подпорных стен тоннеля габионами и отсыпка растительного грунта по откосам насыпи.
Также строители продолжают устройство основания проезжих частей по улицам Промышленной и Дьяконова.
Они также ведут переустройство газопровода высокого и низкого давления на улице Дьяконова, а также занимаются устройством ливневой канализации по улицам Промышленной и Ухтомского.
Напомним, автодорожный путепровод в Великих Луках соединит две части города, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета.