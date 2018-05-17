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Общество

Строители продолжают устройство оснований проезжей части путепровода в Великих Луках

На автодорожном путепроводе в Великих Луках продолжаются работы по устройству оснований проезжих частей и установки бортового камня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

Строители занимаются также армированием плиты проезжей части правого направления основного путепровода. В настоящий момент произведено бетонирование восьми участков из одиннадцати.

На объекте завершены работы по бетонированию плиты проезжей части эстакады и выполняется устройство оклеечной гидроизоляции плиты проезжей части. Производится также отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен съезда.

Кроме того, продолжаются работы по устройству лестничных сходов, осуществляется отсыпка строения железнодорожного пути и производится укрепление насыпи возле подпорных стен тоннеля габионами и отсыпка растительного грунта по откосам насыпи.

Также строители продолжают устройство основания проезжих частей по улицам Промышленной и Дьяконова.

Они также ведут переустройство газопровода высокого и низкого давления на улице Дьяконова, а также занимаются устройством ливневой канализации по улицам Промышленной и Ухтомского.

Напомним, автодорожный путепровод в Великих Луках соединит две части города, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета.

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