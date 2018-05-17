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Общество

Три новых детских сада планируется построить в Пскове к 1 сентября 2019 года

В Пскове к 1 сентября 2019 года планируется ввести в эксплуатацию три новых детских сада на 120 мест каждый. Половина мест в них будет предназначена для детей ясельного возраста. Этот вопрос 17 мая обсуждался на заседании рабочей группы под председательством исполняющего полномочия главы администрации Пскова Александра Коновалова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, этот масштабный проект будет осуществляться в рамках государственной федеральной программы по развитию образования, рассчитанной на 2018 - 2021 годы. Первая очередь предполагает подготовку типовой проектной документации, проведение конкурсных процедур на строительные работы и начало строительства, чтобы к 1 сентября 2019 года ввести объекты в эксплуатацию. В 2018 году Псковской области на эти цели выделяется 244 млн рублей.

Новые дошкольные учреждения планируется разместить на пересечении улиц Труда и Звёздной, на улице Кузнецкой возле Дома детского творчества, на улице Алёхина рядом со школой № 3. Четвёртый детский сад должен появиться в Псковском районе рядом с недавно построенной школой, в которой разместилась Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.  

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