Выставка открыток, посвященная музеям России, открылась в Пскове

19:29, 17 мая 2018, ПАИ

В отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка «Музей – храм муз».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, выставка приурочена к 95-летию со дня рождения профессора Юрия Мухина и Международному дню музеев.

В основе экспозиции более тысячи открыток из коллекции Юрия Мухина. Открытки он собирал еще с детства. Численность их составляет 10 994 экземпляров.

В 2008 году коллекция была подарена вдовой профессора Псковской областной библиотеке. Посетители выставки смогут ознакомиться с наборами открыток из серий «Художественные музеи СССР», «Русская живопись в музеях РСФСР», «Музеи России» с изображениями музеев малых городов и сёл России, крупнейших музеев страны: музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты», Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, музея–усадьбы «Архангельское» и другими.

Также на выставке представлены открытки из частной коллекции псковички Валентины Горбачёвой.

Для тех, кто интересуется музеями Псковской области, представлено электронное издание «Музеи Псковской области» из серии «Культура земли Псковской».