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Общество

Музыку Рахманинова и Паганини услышат псковичи на акции «Ночь музеев» 18 мая

В трёх концертах акции «Ночь музеев» выступят солисты и коллективы колледжа искусств

Творческие коллективы и солисты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова выступят в трёх концертах V Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Акция состоится 18 мая с 19.00 до 00.00 в Поганкиных палатах и в Картинной галерее. Тема акции Ночь музеев 2018 - «Метаморфозы».

Первый концерт «Ехали медведи на велосипеде…» будет посвящен 135-летию Корнею Чуковскому. Он начнётся в 19.30 в Выставочном зале музея.

Музыку исполнят псковские композиторы: член союза композиторов России Татьяна Лаптева, Юлия Баландина, а также студенты класса композиции колледжа искусств: Тимофей Никогосов, Эдуард Скутарь, Александр Кислов, Светлана Родионова.

«Изюминкой» концерта станет детская музыкальная сказка Юлии Баландиной «Тараканище», в исполнении которой примут участие студенты колледжа и ученики Детской музыкальной школы сектора педагогической практики. 

Второй концерт классической музыки пройдёт в Парадном зале картинной галереи. Начало в 21.00.

В первой части концерта публика услышит камерно-инструментальную музыку Сергея Рахманинова, Никколо Паганини, Джона Уильямса. Во второй  - прозвучат вокальные и хоровые произведения европейских и отечественных композиторов в исполнении смешанного хора, а также мужского и женского ансамблей.

Третий концерт «Это хрупкое слово – жизнь» будет посвящен Евгения Вагина. Он завершит концертную программу акции «Ночь музеев». Начало в 22.30.

Напомним, Международный день музеев как праздник учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев как официальный праздник признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.

Телефоны для справок: 8 (8112) 66-33-11, 8 (8112) 72-45-74.

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