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Политика

Денис Матвеев представляет Псковскую область на заседании Молодёжного парламента при Госдуме и Палаты Молодых законодателей при Совете Федерации в Москве

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев представляет Псковскую область на совместном заседании Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ и Палаты Молодых законодателей при Совете Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Молодёжный форум, впервые организованный в таком формате, проходит в Москве с 16 по 18 мая.

Ключевой темой трёхдневного заседания, собравшего «за круглым столом» депутатов Госдумы, сенаторов и молодых активистов из всех субъектов Российской Федерации, стала проблема обеспечения жильём молодёжи.

На дискуссионных площадках участники встречи и эксперты обсудили новые подходы к обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов. Также речь шла о проблемах и перспективах ипотечного кредитования в России, государственной поддержке семей с детьми в жилищном аспекте и реализации федеральной программы по обеспечению жильём молодых семей.

«Все эти вопросы очень актуальны для нашего региона, - прокомментировал прошедшее обсуждение Денис Матвеев. – Высказывался тезис о необходимости выделения субъектам РФ федеральным субсидий – эти средства регионы будут направлять на реализацию программ по обеспечению жильём молодых специалистов и молодых семей, в том числе и на первоначальный взнос по ипотеке».

По итогам состоявшихся дискуссий будут выработаны рекомендации федеральным органам исполнительной и законодательной власти. В частности, правительству будет предложено рассмотреть возможность создания федеральной программы строительства молодёжных жилищных комплексов (МЖК), а депутатам Госдумы – проработать вопрос по льготному налогообложению организаций-застройщиков, принимающих участие в её реализации.

Также законодателям рекомендовано внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят органам исполнительной власти субъекта РФ сокращать срок действия договора найма специализированных жилых помещений в случае высокой социальной адаптации детей-сирот и их желания улучшить свои жилищные условия.

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