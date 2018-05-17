Более 12 млн рублей в качестве алиментов взыскали приставы с жителей Псковской области с начала года

20:53, 17 мая 2018, ПАИ

С начала года в Псковской области судебные приставы взыскали более 12 миллионов рублей с родителей, которые уклоняются от выплат на содержание своих детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Напоминаем, что в настоящее время УФССП России по Псковской области начали свою ежегодную акцию «Судебные приставы-детям» с усиленными мерами по взысканию алиментных платежей.

Так, «невыездных» родителей на Псковщине, на начало мая 2018 года более 2,2 тысяч, с ограничениями по спец.праву (управление транспортным средством) более 1,3 тысяч граждан.

В этом году привлекли к административной ответственности порядка 104 должников, еще в отношении 106 граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Ранее УФССП России по Псковской области сообщалось об аресте у должника по алиментам транспортного средства Škoda Superb. Данный гражданин не платил алименты на содержание двух своих дочерей от двух браков, и долг уже скопился порядка 250 тысяч рублей.

В течении десяти дней после ареста автомобиля, должник предоставил судебному приставу-исполнителю Рустаму Нурматову квитанцию об оплате всей суммы задолженности перед детьми в полном объёме. Данные денежные средства перечислены взыскателям, в счет уплаты алиментов.

С помощью предпринятых мер судебными приставами УФССП России по Псковской области на начало мая 2018 года взыскано в общей сумме более 12 миллионов рублей алиментных обязательств.