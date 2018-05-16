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Спорт

Российские хоккеисты проиграли команде Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира

Хоккеисты российской сборной проиграли национальной команде Канады в четвертьфинальном матче проходящего в Дании чемпионата мира.

Как пишут «Ведомости», в первом периоде канадский хоккеист Колтон Парэйко забросил шайбу в ворота россиян, в середине второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество Канады. После этого Илья Михеев, а затем Александр Барабанов забросили в ворота канадцев по шайбе и сравняли счет.

В третьем периоде канадцы дважды выходили вперед, российская команда дважды отыгрывалась. Основное время матча закончилось со счетом 4:4.

Решающую шайбу в овертайме забросил канадский игрок Райан О"Райлли. В результате российская сборная выбыла из борьбы ЧМ за медали.

В 2013 г. сборная России по хоккею заняла только шестое место на чемпионате мира. В последующие годы российская команда не опускалась ниже третьего места.

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