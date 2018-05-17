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Общество

О проблемах экологии в Псковской области рассказали пенсионерам

В Псковском Красном Кресте прошла интерактивная встреча на тему «Правовая оценка действий органов власти города Пскова по соблюдению норм и правовых актов по экологической безопасности жителей города Пскова». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, участниками встречи стали пенсионеры.

Помощник прокурора Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры Елена Родионова отметила, что наиболее серьёзной проблемой Псковской области, которая может привести к нарушению экологического баланса, по-прежнему остаётся проблема утилизации отходов производства и потребления. Окончательно не решён вопрос с размещением твёрдых коммунальных отходов от города Пскова.

Отметим, тематическая встреча состоялась в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей- детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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