Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе 17 мая

21:30, 17 мая 2018, ПАИ

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе 17 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, первый боеприпас обнаружили в 11:00 в деревне Стремутка.

Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 2 человек и единицы техники.

В 14:50 в деревни Кебь также был найден взрывоопасный предмет. Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 2 человек и единицы техники.