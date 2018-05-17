Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе 17 мая
Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе 17 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, первый боеприпас обнаружили в 11:00 в деревне Стремутка.
Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 2 человек и единицы техники.
В 14:50 в деревни Кебь также был найден взрывоопасный предмет. Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 2 человек и единицы техники.