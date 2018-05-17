В Псковской областной библиотеке 22 мая покажут фильм о жизни лосей, бобров и кабанов

21:50, 17 мая 2018, ПАИ

В Псковском региональном центре Президентской библиотеки 22 мая в режиме видео-конференцсвязи состоится творческая встреча с автором фильмов о животных России, кандидатом биологических наук Павлом Глазковым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, в программе – просмотр и обсуждение трёх короткометражных фильмов автора, являющегося также ведущим видеоблога «Каждой твари по паре», основателем проекта «Новый зоологический музей».

Фильмы Павла Глазкова сочетают в себе научную достоверность и увлекательное повествование о жизни обитающих в Ленинградской области животных.

Герой первого фильма – европейский (или западный) лось, он отличается ровным коричнево-бурым или серо-бурым окрасом шерсти. Второй фильм – «Кабан или дикая свинья» – расскажет о лесной жизни животного, внешне похожего на одомашненное, но имеющего все привычки хищного зверя.

Третий фильм раскроет некоторые тайны и необычайные способности обыкновенного (или речного) бобра и объяснит, почему это животное пополнило список Красной книги.

Мероприятие пройдет в 16:00 часов по адресу ул. Профсоюзная, д. 2, этаж 2. Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98.