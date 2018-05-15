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Великолучанин обвиняется в краже 11 тысяч рублей и планшета

В Великих Луках местный житель обвиняется в совершении  ряда краж у своих знакомых. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках в период с 4 на 5 июня 2017 года 39-летний безработный и ранее судимый мужчина распивал спиртное со своим знакомым в квартире на проспекте Гагарина. Когда у них закончились алкоголь и деньги, обвиняемый отправился к своей 42-летней знакомой в дом на улице Широкой. Здесь он совершил кражу более 11 тыс. рублей.

Затем ночью фигурант зашел к  40-летнему знакомому в квартиру на улице Ползунова, где они вместе распивали спиртные напитки. Тут «гость» похитил планшет стоимостью 5 тыс. рублей и скрылся.

Потерпевшие сразу же обратились за помощью в полицию и сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» задержали злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения около ночного магазина на проспекте Гагарина.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 1 статьи 158  УК РФ (кража). В настоящее время данные уголовные дела направили для рассмотрения в городской  суд.

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