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Общество

На год сажать в тюрьму за распространение лжи на интернет-ресурсах предложили российские депутаты

Если интернет-ресурс не выполняет требование суда и продолжает распространять незаконную и недостоверную информацию, то штрафы могут составить до 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета». Для злостных нарушителей может быть предусмотрено лишение свободы на срок до года. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Ввести уголовную ответственность за злостное неисполнение решения суда в данной сфере депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов. Наказание предусмотрено для граждан, ранее в течение года привлекавшихся к административной ответственности.

За отказ от распространения лживых или незаконных сведений или от их опровержения должно грозить серьезное наказание, считают авторы. Среди возможных санкций - штраф в размере до 50 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до одного года.

Одновременно практически этот же состав авторов внес на рассмотрение поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях. Более мягкое наказание предусмотрено для «незлостных» нарушителей. Предложен штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юрлиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При невыполнении повторного требования размер санкций может возрасти.

Как объясняют авторы, если суд возложит на такое лицо обязанность удаления незаконной информации, то должник может игнорировать его ввиду незначительного размера ответственности. Ведь для гражданина санкция за неисполнение - штраф от одной до двух тысяч рублей за первый отказ и от двух до двух пятисот тысяч за второй отказ.

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