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Общество

Нарды, шахматы и шкатулки, изготовленные осужденными исправительной колонии, можно приобрести на выставке «ПсковЭКСПО-2018»

На международной выставке «ПсковЭКСПО-2018» представлена продукция, изготовленная в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на выставке можно приобрести разнообразные изделия ручного труда осужденных из ИК-2, ИК-3, ИК-4 и ИК-5 УФСИН России по Псковской области.

Как рассказали сотрудники, специально под ярмарку осужденные изготовили коптильню и два мангала, которые покрыты огнеупорной краской. Также было изготовлено более 40 разделочных досок и декоративных резных наборов. Помимо этого, на выставке представлены товары ручной работы: нарды, шахматы, шкатулки, настенные вешалки для одежды и картины, нарисованные осужденными.

За первый день выставки сотрудникам уже удалось провести несколько переговоров о рынке сбыта производимых изделиях. 

Отметим, что для исправительных учреждений Псковской области участие в выставке - отличная возможность продвигать свою продукцию на внутренних и международных рынках. 

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