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Общество

Самых умных и любознательных учеников выбрали в Великолукском районе

В Великолукском районе состоялся финал районного смотра-конкурса «Ученик года 2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, мероприятие прошло в Переслегинской гимназии. Каждый год этот конкурс определяет самых лучших, самых любознательных, самых талантливых обучающихся Великолукского района.

В этом году в конкурсе приняли участие обучающиеся 6–11 классов Великолукского района. Конкурс определял победителей в следующих номинациях: «Интеллектуал года», «Творец года», «Общественный деятель года», «Спортсмен года» и «Эрудит года».

Победителями в номинации «Интеллектуал года» стали: в младшей возрастной категории Никита Тугай, в старшей возрастной категории Елизавета Симонова. В номинации «Творец года» в младшей возрастной категории - Ирис Ходоренко, в старшей — Анна Захарова, она же является победителем в номинации «Общественный деятель года». «Спортсменом года» стал Егор Слепнёв, ему же вручён и приз зрительских симпатий. Победителем очного тура конкурса стала Елизавета Симонова. «Учеником года 2018» признана Анна Захарова.

Всем конкурсантам были вручены дипломы и памятные подарки. 

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