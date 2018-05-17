Социальная группа товаров по сниженным ценам появится к 1 июля в магазинах РАЙПО в Островском районе

22:31, 17 мая 2018, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров провёл рабочую встречу с председателем Совета Островского районного потребительского общества Ириной Александровой. На встрече обсуждались вопросы снабжения населения, проживающего в сельской местности, товарами повседневного спроса и продуктами первой необходимости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

В результате встречи была достигнута договорённость о том, что в торговых точках Островского РАЙПО, которые расположены в сельских населённых пунктах Островского района, будут организованы, так называемые, «социальные полки», где будет представлена «социальная группа товаров». Товары из этой группы будут продаваться по максимально возможной низкой ценовой планке.

Как пояснила Ирина Александрова, администрация Островского РАЙПО учитывает, что обслуживаемое потребительским обществом сельское население, состоит в основном из социально-незащищённых групп: людей с невысокими доходами, пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных граждан. Забота о них и есть социальная миссия потребительской кооперации. Поэтому при ценообразовании товаров естественно учитываются затраты, это - транспортная составляющая и содержание торговой точки, при этом наценка для обеспечения рентабельности - минимальная.

Председатель Совета Островского РАЙПО отметила, что на сегодняшний день в магазинах потребительского общества на селе уже имеется ряд товаров, которые продаются со скидкой во время действия временных акций.

Что касается социальной группы товаров, то как подчеркнула Ирина Александрова, более низкий ценовой сегмент будет обеспечен за счёт внутренних резервов организации. Это не отразится на снижении качества товаров.

«Мы рассчитываем, что при уменьшении цены увеличится конкурентоспособность наших товаров, а значит это скажется на повышении товарооборота. В конечном счёте повысится уровень доступности товаров для потребителя и не останется в накладе наше предприятие», - добавила Ирина Александрова.

Согласно договорённостей, в перечень социальной группы товаров продовольственной категории вошли:

- хлебобулочные изделия, в частности хлеб «Дарницкий» и батон «Простой»;

- макароны фасованные;

- крупа гречневая фасованная;

- по одному виду масла растительного, молока, муки, колбасы варёной, тушёнки свиной;

- килька в томатном соусе;

- печенье «Сахарное».

К числу товаров, не относящихся к продуктам питания, которые войдут в ассортимент социальной группы товаров, можно отнести: мыло туалетное и один вид стирального порошка.

Добавим, что районная сеть магазинов Островской потребкооперации в четырёх сельских поселениях насчитывает 20 стационарных торговых точек.