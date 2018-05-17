Жительница Новосокольников признана лучшей в региональном чемпионате по компьютерному многоборью

22:37, 17 мая 2018, ПАИ

В Пскове в онлайн-формате прошел IV региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер для жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В состязаниях, проходивших в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение», приняли участие 25 пенсионеров из 17 районов области - выпускники курсов компьютерной грамотности и слушатели «Университета третьего возраста».

Согласно условиям конкурса все конкурсанты - граждане пожилого возраста, мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.

Новосокольнический район представляла ветеран РАЙПО Светлана Нисаева.

По условиям проведения конкурса в ходе первого этапа конкурсанты должны были представить в конкурсную комиссию свои презентации на тему «Путешествие по родному краю» или «Мое хобби или увлечение».

Второй этап состязаний предусматривал выполнение заданий участниками дистанционно за компьютерами в учреждениях ПФР области. Испытания для конкурсантов из Пскова и Псковского района проходили в региональном Отделении Пенсионного фонда РФ. На местах во всех районных Управлениях Пенсионного фонда пожилые люди выполняли задания, присланные по электронной почте.

В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, конкурсанты боролись за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий. Участники чемпионата отвечали на вопросы из Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через поисковую систему Яндекс.

По итогам конкурса в номинации «Уверенный пользователь» лучшими признаны: Светлана Нисаева (Новосокольники), Галина Андреева (Красногородск) и Виктор Ефимов (Опочка).

В Номинации «Начинающий пользователь» победили: Тамара Яковлева (Пустошка), Людмила Костромина (Дно) и Татьяна Андреева (Остров).

Победителям в областном конкурсе представится возможность защищать регион на VIII Всероссийском Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится с 5 по 8 июня в Пятигорске.