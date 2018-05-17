900 млн ежегодно будет тратить Россия на изучение современных детей

22:45, 17 мая 2018, ПАИ

Ежегодно на финансирование исследований современного детства будет выделяться из госбюджета 900 млн рублей в год. Об этом рассказала президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая, передает ТАСС.

Как рассказала Вербицкая, РАО обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать финансирование исследований по программе фундаментальных научных исследований Академии наук до 2030 года.

По ее словам, необходимо изучать современное детство, особенно в условиях всеобщей цифровизации России. «Обеспечение условий для развития обучения требует учета возрастных и индивидуальных психологических особенностей современного школьника в Российской Федерации. Это невозможно без системных исследований. В России серьезных исследований в этой области не проводилось уже более 50 лет и таких данных просто нет», - цитирует ТАСС Людмилу Вербицкую.

В пресс-службе РАО заявили, что в здании академии уже началось создание междисциплинарного центра, который в будущем займется исследованиями современного детства.

Как уточниля Людмила Вербицкая, необходимо лучше знать современного российского ребенка.