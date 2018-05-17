0
14:56
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15:42
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
15:50
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
18:42
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
Еще новости
Политика

Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

Президент Сирии Башар Асад в четверг прилетел в Сочи для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как пишут «Ведомости», их встреча не анонсировалась.

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом, состоялись достаточно обстоятельные переговоры», - цитируют Пескова «Ведомости». По его словам, одной из тем была активизация гуманитарной помощи в Сирии и экономического восстановления страны.

Из стенограммы встречи на сайте Кремля следует, что президенты согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии и констатировали благоприятную ситуацию для активизации политического процесса. «Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи», - отметил Владимир Путин.

«Они (представители) будут направлены в ООН, то есть это на базе женевского процесса», - уточнил Дмитрий Песков.

Состоявшийся в Сочи в феврале Конгресс национального диалога Сирии принял итоговое заявление, текст которого был подготовлен Россией и согласован с ООН, Ираном и Турцией. Он установил концептуальные рамки для работы Конституционного комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 мая 2018
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
11 мая 2018
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
08 мая 2018
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 1
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
07 мая 2018
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин

Идет загрузка...