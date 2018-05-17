Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

22:56, 17 мая 2018, ПАИ

Президент Сирии Башар Асад в четверг прилетел в Сочи для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как пишут «Ведомости», их встреча не анонсировалась.

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом, состоялись достаточно обстоятельные переговоры», - цитируют Пескова «Ведомости». По его словам, одной из тем была активизация гуманитарной помощи в Сирии и экономического восстановления страны.

Из стенограммы встречи на сайте Кремля следует, что президенты согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии и констатировали благоприятную ситуацию для активизации политического процесса. «Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи», - отметил Владимир Путин.

«Они (представители) будут направлены в ООН, то есть это на базе женевского процесса», - уточнил Дмитрий Песков.

Состоявшийся в Сочи в феврале Конгресс национального диалога Сирии принял итоговое заявление, текст которого был подготовлен Россией и согласован с ООН, Ираном и Турцией. Он установил концептуальные рамки для работы Конституционного комитета.