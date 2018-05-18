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Общество

День балтийского флота празднуется 18 мая

День Балтийского флота Военно-морского флота России ежегодно отмечается 18 мая. Он установлен в честь создания Балтийского флота приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253, пишет портал calend.ru.

(7) 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна — «Гедан» и «Астрильд». 

Этот день и принято считать днем рождения Балтийского флота России. А все участники того боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». История становления Балтийского флота тесно связана с историей Санкт-Петербурга, поскольку именно этот город начал строиться в мае 1703 года, а в 1704-м здесь начали возводить Адмиралтейскую верфь, ставшую впоследствии центром кораблестроения в России.

Во время Северной войны (1700-1721) балтийцы одержали еще множество побед над флотом Швеции. Во время Крымской войны (1853-1856) они отстояли побережье Балтики, сорвали попытки шведов захватить Кронштадт, не допустили захвата Гангута, Свеаборга и Петербурга. Доблестно сражались в годы Первой мировой войны и, конечно же, во время Великой Отечественной войны. Флот участвовал в героической обороне Ленинграда (1941-1944), поддерживал наступление Красной Армии в Прибалтике (1944), Восточной Пруссии, и Восточной Померании (1944-1945). В ходе Великой Отечественной войны Балтийский флот уничтожил силами надводного и подводного флотов, морской авиации более 1200 боевых кораблей, транспортных и вспомогательных судов противника, свыше 2,5 тыс. самолетов. Более 100 тысяч балтийцев сражались на сухопутных фронтах.

Не менее важную роль сыграл флот и в научных экспедициях и открытиях, экспедициях. Балтийский флот стал родоначальником дальних и кругосветных плаваний русских — на карте мира сделаны 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота. Балтийцами себя считали великие флотоводцы, герои морских битв адмиралы - Ф.Ф. Ушаков, М.П. Лазарев, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, С.О. Макаров и Н.О Эссен, первооткрыватели и путешественники - В.Й. Беринг, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Г.И. Невельской, ученые - А.С. Попов, Б.С. Якоби и многие другие выдающиеся люди. 

Сегодня Балтийский флот – старейший флот России – представляет собой крупное разновидовое оперативно-стратегическое территориальное объединение Военно-Морского Флота Российской Федерации на Балтийском море, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны, и береговые войска. Основные пункты базирования войск – Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Санкт-Петербург). Штаб Балтийского флота располагается в Калининграде.

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