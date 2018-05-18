За хранение каннабиса молодой житель Новосокольников отправился на исправительные работы

09:41, 18 мая 2018, ПАИ

Прокуратура Новосокольнического района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Новосокольников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 16 сентября 2017 года мужчина незаконно приобрел, после чего до 1 марта хранил для личного потребления в Новосокольниках 12,64 г каннабиса (марихуаны), что является значительным размером.

Противоправные действия пресекли сотрудники полиции, которые изъяли наркотическое средство из незаконного оборота.

Новосокольнический районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.