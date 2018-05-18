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Общество

Безработица в России снизится до 4,7% к 2020 году

Уровень безработицы в России в 2018 году составит 5%. А к 2020 году снизится до 4,7%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз института Гайдара.

По мнению специалистов, снижение уровня безработицы будет связано с тем, что до 2025 года в России будет сокращаться численность трудоспособного населения.

В связи с этим, такая тенденция спровоцирует рост спроса на рынке труда. Ввиду нехватки кадров работодатели будут привлекать новых сотрудников. Однако, как полагают эксперты, приостановить снижение безработицы сможет повышение пенсионного возраста.

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