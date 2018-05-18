Природоохранная прокуратура заставила зарыть канал на берегу Великой в псковской деревне Спасское

11:00, 18 мая 2018, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по коллективному обращению жителей деревни Спасское Псковского района провели проверку соблюдения требований Водного кодекса РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что в нарушение требований природоохранного законодательства на территории деревни Спасское Псковского района в границах прибрежной защитной полосы реки Великой собственник прилегающих к водному объекту земельных участков прорыл канал Т-образной формы общей площадью около 1445 кв. м, а также разместил отвалы размываемых грунтов, образованные при прорытии канала.

В этой связи природоохранный прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление об обязании собственника земельных участков привести прибрежную защитную полосу водного объекта – реки Великой на территории деревни Спасское сельского поселения «Ядровская волость» Псковского района в первоначальное состояние.

Требования прокурора суд удовлетворил и на собственника земельных участков возложили соответствующие обязанности.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки, Управление Росприроднадзора по Псковской области привлекло собственника к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.12 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах) и частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, а прибрежная защитная полоса реки Великой на территории деревни Спасское приведена в первоначальное состояние.