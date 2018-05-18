0
12:04
Часть идей #Команды2018 включат в стратегию развития Псковской области
11:57
Михаил Ведерников: Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей
11:03
Первый форум проекта #Команда2018 стартовал в Пскове
09:52
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
22:31
Социальная группа товаров по сниженным ценам появится к 1 июля в магазинах РАЙПО в Островском районе
21:50
В Псковской областной библиотеке 22 мая покажут фильм о жизни лосей, бобров и кабанов
19:36
Получай максимум
Еще новости
Общество

Природоохранная прокуратура заставила зарыть канал на берегу Великой в псковской деревне Спасское

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по коллективному обращению жителей деревни Спасское Псковского района провели проверку соблюдения требований Водного кодекса РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что в нарушение требований природоохранного законодательства на территории деревни Спасское Псковского района в границах прибрежной защитной полосы реки Великой собственник прилегающих к водному объекту земельных участков прорыл канал Т-образной формы общей площадью около 1445 кв. м, а также разместил отвалы размываемых грунтов, образованные при прорытии канала.

В этой связи природоохранный прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление об обязании собственника земельных участков  привести прибрежную защитную полосу водного объекта – реки Великой на территории деревни Спасское сельского поселения «Ядровская волость» Псковского района в первоначальное состояние.

Требования прокурора суд удовлетворил и на собственника земельных участков возложили соответствующие обязанности.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки, Управление Росприроднадзора по Псковской области привлекло собственника к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.12 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах) и частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, а прибрежная защитная полоса реки Великой на территории деревни Спасское приведена в первоначальное состояние.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Часть идей #Команды2018 включат в стратегию развития Псковской области
18 мая 2018
Часть идей #Команды2018 включат в стратегию развития Псковской области
Михаил Ведерников: Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей
18 мая 2018
Михаил Ведерников: Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей
Первый форум проекта #Команда2018 стартовал в Пскове
18 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 стартовал в Пскове
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
18 мая 2018
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 1
Социальная группа товаров по сниженным ценам появится к 1 июля в магазинах РАЙПО в Островском районе
17 мая 2018
Социальная группа товаров по сниженным ценам появится к 1 июля в магазинах РАЙПО в Островском районе
В Псковской областной библиотеке 22 мая покажут фильм о жизни лосей, бобров и кабанов
17 мая 2018
В Псковской областной библиотеке 22 мая покажут фильм о жизни лосей, бобров и кабанов
Три новых детских сада планируется построить в Пскове к 1 сентября 2019 года
17 мая 2018
Три новых детских сада планируется построить в Пскове к 1 сентября 2019 года
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове
17 мая 2018
Эксперты федерального уровня примут участие в первом форуме #Команды2018 в Пскове 2

Идет загрузка...