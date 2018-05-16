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Экономика

25 тонн польских яблок задержали пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу 25 тонн сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Три автомобиля пересекли границу в районе населенного пункта Альшуты, где их задержали пограничники. Водители транспортных средств, граждане России, не смогли предъявить необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность перевозимых ими яблок. У них отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты на груз.

В ходе опроса выяснилось, что яблоки выращены в Польше и планировались к реализации на территории России. По предварительной оценке, стоимость задержанной продукции превысила 1,5 миллиона рублей.

Весь задержанный груз и водители транспортных средств переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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