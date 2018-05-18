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Общество

Отчислять деньги в ПФР и ФОМС обяжут самозанятых россиян

Правительство России собирается обязать самозанятых граждан делать отчисления в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что соответствующий законопроект уже согласован между Минюстом РФ и другими ведомствами. Однако пока нерешённым остаётся вопрос, каким образом будут взиматься страховые взносы и их размеры. В Минфине РФ ранее предлагали взимать с самозанятых налог в 3−6%, в то время как Минэкономразвития РФ предлагало взимать проценты с каждой транзакции.

В документе также устанавливаются критерии статуса самозанятого гражданина, которые определяются как физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.

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