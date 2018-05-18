Мотивационный тренинг по вопросам личной эффективности проходит в Пскове в рамках форума #Команда2018

12:26, 18 мая 2018, ПАИ

Мотивационный тренинг бизнес-тренера по вопросам личной эффективности, режиссёра персонального бренда, нетвокера и креатора Дениса Исмакова проходит в Пскове 18 мая. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие проводится в рамках Первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

Перед началом тренинга Денис Исмаков попросил аплодисментов, как на вручении премии «Оскар». «Я здесь впервые, до этого как-то не складывалось. Сейчас я являюсь грантовым инспектором в Росмолодежи», - рассказал он участникам форума.

Денис Исмаков отметил, что #Команда2018 дает возможность предложить свою большую идею. Он уверен, что аналогичные проекты необходимо инициировать во всех регионах.

«Все мы понимаем смысл социализации друг с другом, понимаем, что такое открытый диалог с властью. Сегодня мы поговорим о личной эффективности и развитии социальных компетенций, которые помогают думать про людей и работать «про людей», - заявил бизнес-тренер. Также слушатели узнают о нетворкинге - развитии сети своих контактов для эффективного воплощения идей.

Напомним, в форуме принимают участие члены #Команды2018, эксперты и почетные гости. В их числе - депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

В течение дня федеральные и региональные эксперты и члены #Команды2018 обсудят работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

В рамках форума также пройдет акция по посадке аллеи #Команда2018. Завершится встреча пленарным заседанием на тему «#Команда2018» — создаем регион больших возможностей».

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. Уже опубликованы проекты, которые будут презентовать участники форума. С ними можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.