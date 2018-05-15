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За кражу телефона у соседа великолукский студент предстанет перед судом

Великолукский студент предстанет перед судом за кражу мобильного телефона у соседа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в марте в Великих Луках. По версии следствия, неизвестный проник в комнату общежития по Октябрьскому проспекту через незапертую дверь. Телефон, принадлежавший 17-летнему студенту, лежал на тумбочке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался студент второго курса, который проживал в соседней с потерпевшим комнате. Похищенный телефон обнаружен и  изъят.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158  УК РФ (кража). В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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