Повторно севшего за руль пьяным водителя мопеда поймали полицейские в Великолукском районе

11:35, 18 мая 2018, ПАИ

17 мая на дороге Великие Луки - Невель в Великолукском районе сотрудники ДПС установили нетрезвого 50-летнего водителя мопеда, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мопед был без государственного регистрационного знака. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.