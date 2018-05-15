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Повторно севшего за руль пьяным водителя мопеда поймали полицейские в Великолукском районе

17 мая на дороге Великие Луки - Невель в Великолукском районе сотрудники ДПС установили нетрезвого 50-летнего водителя мопеда, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мопед был без государственного регистрационного знака. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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