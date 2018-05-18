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Общество

Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая

В Пскове 20 мая состоится первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018». Они проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

 

19 мая с 16:00 до 21:00 в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета (площадь Ленина, 2 корпус 1, желтое здание справа от главного корпуса вуза) будет производиться выдача номеров и чипов участников.

20 мая с 8:00 до 9:30 свои стартовые номера смогут получить приезжие спортсмены. В 10:00 состоится торжественное открытие мероприятия.

Первый забег участников на дистанцию 1 километр начнется в 10:20. Второй – на 3 километра в 10:40. А в 11:20 пройдет забег участников соревнований на дистанциях 7 и 21,1 километров.

В 13:50 состоится награждение победителей.

Отметим, что участники соревнований при получении номера должны предъявить справку о состоянии здоровья. А лица, не достигшие возраста 16 лет, не допускаются к соревнованиям без присутствия взрослого — сопровождающего.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

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