Специалисты по борьбе с коррупцией появятся в российских бизнес-структурах

13:01, 18 мая 2018, ПАИ

Антикоррупционные сотрудники появятся в российском бизнесе. Соответствующий профессиональный стандарт был разработан в Торгово-промышленной палате РФ, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что специалисты будут проводить мероприятия по профилактике коррупционных нарушений. В частности, они займутся служебными проверками, выявлением коррупционных рисков, сопровождением проведения сделок и тендеров. Кроме того, они будут разъяснять сотрудникам компаний нормы российского законодательства.

На такую должность будут принимать только профессионалов с обязательным курсом повышения квалификации, опытом работы по расследованию экономических и коррупционных преступлений. А также их обяжут подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны при приеме на работу.

Как отметил замглавы комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергей Саминский, бизнесу гораздо выгоднее соблюдать закон, нежели платить миллионные штрафы.